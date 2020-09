Unimed Catanduva Lança Sorteio De Celular Para Beneficiários No Mês Do Cliente

Setembro é considerado o mês do cliente e vem sempre recheado de promoções. Pensando nisso, a Unimed Catanduva lançou uma campanha especial para os seus beneficiários: quem baixar o aplicativo Unimed SP Clientes vai concorrer a um smartphone, modelo Samsung Galaxy A30.

Para participar, o beneficiário, pessoa física ou jurídica, deve baixar o aplicativo nas lojas App Store ou Google Play e preencher corretamente seus dados.

A promoção é válida até às 23h59 do dia 30 de setembro. Quem já baixou a ferramenta também está concorrendo.

O sorteio acontecerá no dia 1º de outubro de 2020, às 10 horas, na sede da cooperativa. O regulamento completo da promoção está disponível no site institucional da operadora (www.unimedcatanduva.com.br).

“Mais de 600 beneficiários já aderiram ao aplicativo, sendo mais um canal de comunicação com a cooperativa.

A plataforma oferece atendimento ágil e seguro, principalmente neste período de isolamento. Queremos que todos tenham acesso a este benefício. Em contrapartida, iremos presentear alguém com um celular”, disse o diretor de desenvolvimento da Unimed Catanduva, Matheus Schuerewegen.

Idealizado em parceria com a Federação das Unimeds do Estado de São Paulo (Fesp), aplicativo disponibiliza acesso às principais informações sobre o plano de saúde no conforto de sua casa, no trabalho ou na rua e, literalmente, na palma da mão.

Entre as funções disponibilizadas estão o Guia Médico, Cartão Virtual, Consulta de Carência, Autorizações e Extrato de Utilização e de Coparticipação, além de um canal exclusivo com notícias da operadora para deixar o usuário por dentro de todas as novidades. O titular também tem acesso aos dados do seu dependente, além de informações sobre a Covid-19.

Ariane Pio

Da Reportagem Local