Unimed Catanduva inaugura espaço exclusivo para exame de Covid-19

A Unimed Catanduva inaugura neste sábado, 12 de junho, uma unidade de coleta exclusiva para atendimento a pacientes com suspeita de Covid-19. O espaço, localizado na rua Rio Preto, 438, tem o intuito de facilitar o atendimento ao usuário, tornando o acesso mais ágil e cômodo a beneficiários e clientes. A nova unidade contará com uma sala de triagem e três salas para a realização de exames, sendo uma delas destinada a atendimentos preferenciais. Além da comodidade, o posto de coleta terá atendimento ampliado: de segunda a sexta-feira, das 7 às 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 7 às 10h30. A medida foi adotada pela Diretoria da cooperativa visando ao bem-estar e qualidade do serviço prestado ao usuário.

Covid-19 – Em razão do aumento do número de casos confirmados, a Diretoria da Unimed Catanduva reforça a importância do distanciamento social e cumprimento dos protocolos de prevenção à Covid-19. “Estamos enfrentando um momento difícil. É necessário que toda a população tenha consciência dos riscos e evite aglomerações e reuniões em família ou entre amigos. Precisamos cuidar daqueles que amamos. É o momento de preservar vidas”, disse o presidente da cooperativa, o oftalmologista José Renato Pizarro.

Serviço – Unidade de Coleta | Covid-19 – Rua Rio Preto, 438 (estacionamento próprio) – Telefone: 17 3531-3125.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local