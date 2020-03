Unimed Catanduva Implanta Atendimento Para Esclarecimento de Dúvidas

Visando à transparência e ao esclarecimento de dúvidas, a Unimed Catanduva disponibiliza a partir desta quinta-feira, 26, um canal direto aos beneficiários, principalmente aqueles que apresentam sintomas gripais, para que possam receber orientações e receber informações sobre o Coronavírus.

De acordo com a gerente de Relacionamento com Cliente, Rosângela Gisse Pinto, o canal ajudará a intermediar o contato do beneficiário com profissional da área médica, evitando a procura precoce por um Pronto Atendimento. “Ao ligar o beneficiário poderá tirar dúvidas específicas em fonte segura”, afirmou.

Ao entrar em contato com a operadora, o beneficiário deverá ter em mãos a sua carteirinha. O contato pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas, pelos telefones (17) 3531-3171 e 3531-3172 (escolha a opção 5 no ramal).

Ciente também que este é um momento que exige muito da saúde emocional e mental de todos, a operadora, por meio da Medicina Preventiva, disponibilizou um canal de suporte psicológico virtual. Caso sinta a necessidade, o beneficiário pode entrar em contato, via WhatsApp, pelo telefone (17) 99159-9686.

A Unimed Catanduva reforça a importância do distanciamento social e isolamento, principalmente às pessoas que fazem parte do grupo de risco. Evitar a ida ao hospital, locais com aglomeração de pessoas e o contato social são algumas medidas que preservam a saúde de toda a população.

AÇÕES

Em busca de prevenção e segurança dos colaboradores e beneficiários, e seguindo as orientações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a cooperativa Unimed Catanduva criou medidas estratégicas, como a suspensão do atendimento presencial em serviços que exigem contato direto com o público, disponibilizando canais oficiais de contato por telefone e e-mail.

A divulgação foi feita por meio de cartazes, disponibilizados nas unidades, e também nas páginas oficiais da operadora, com informações sobre o atendimento dos departamentos de Relacionamento com o Cliente, Intercâmbio, Auditoria Médica, Comercial e Relações Empresariais.

É importante ressaltar também que, seguindo as orientações da ANS, as cirurgias e procedimentos eletivos foram suspensos por prazo indeterminado.

