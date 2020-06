Unimed Catanduva Firma Parceria Com Escoteiros Para Arrecadação de Lacres

Voltada à sustentabilidade e responsabilidade social, a Unimed Catanduva reforça que, mesmo com o isolamento social, mantém ativa a campanha “Eu Ajudo na Lata”, visando à doação de uma cadeira de rodas para uma entidade sem fins lucrativos. A doação é obtida por meio da troca de lacres de alumínio arrecadados. Nesta 2ª edição, o “Eu Ajudo na Lata” conta com a parceria do 205º Grupo Escoteiro Cidade Feitiço, que se uniu à cooperativa com o propósito de ampliar as arrecadações e, consequentemente, a rede de doação. “Com a ação, atendemos a dois objetivos desenvolvidos junto aos nossos jovens. O primeiro é fazer o bem ao próximo a partir da arrecadação de lacres, revertida para a compra da cadeira de rodas. O segundo é contribuir com a preservação do meio ambiente. Ensinamos a eles a importância da reciclagem”, disse o diretor de escotismo Fernando Azeredo Varoto.

Mesmo em casa, a comunidade pode juntar os lacres e guardá-los em garrafas pets para, posteriormente, entregar na sede da cooperativa, nos pontos de atendimento da Unimed Catanduva na região ou aos escoteiros. A dica é reservar garrafas de bebidas ou de limpeza de, aproximadamente, dois litros, para a arrecadação. “Somos muito gratos pelo engajamento social e o espírito cooperativista de nossos colaboradores, das instituições parceiras e de toda população, que vêm contribuindo significativamente com as doações”, disse o diretor de Desenvolvimento da operadora, Matheus Schuerewegen.

Primeira edição – A primeira edição da campanha resultou na arrecadação de 106 quilos de lacres, revertidos na compra de uma cadeira de rodas para a Associação Beneficente Lar dos Velhinhos, de Pindorama, que assiste idosos daquele município, Catanduva e microrregião. Além de suprir a necessidade de uma entidade, a campanha também contribuiu simultaneamente para a qualidade do ambiente a partir da destinação correta dos lacres de alumínio para a reciclagem.

Saiba mais – A Unimed Catanduva deu início a campanha “Eu ajudo na Lata” em março de 2019. Desenvolvida pela Unimed do Brasil e presente em várias cooperativas Unimed no país, a campanha está em sua oitava edição. Interessados em formalizar parceria, ou mesmo para tirar dúvidas, devem entrar em contato pelo telefone (17) 3531-3174.

