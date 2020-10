Unimed Catanduva Entrega Prêmio A Ganhador Da Campanha “Mês Do Cliente”

O ganhador da promoção Unimed SP Clientes, desenvolvida durante o Mês do Cliente pela Unimed Catanduva foi o motorista Claudemir Gomes, de Nova Granada. O premiado é funcionário da Colombo Agroindústria, unidade de Palestina, parceira da operadora. A entrega foi feita na manhã de quarta-feira, (14).

Segundo o ganhador, ele não esperava ser sorteado. “Realmente, não esperava ganhar. Quando a Rosângela me ligou para dizer que havia sido premiado, foi uma surpresa. Fomos orientados pela empresa a baixar o aplicativo em razão das várias funcionalidades que ele disponibiliza ao beneficiário. É uma ótima ferramenta”.

Para participar da promoção, o beneficiário da Unimed Catanduva precisava baixar o aplicativo e fazer o cadastro. Foram validados cadastros do início do ano até o final de setembro, término da campanha. Mais de 900 beneficiários concorriam ao prêmio. Para a gerente de relacionamento Rosângela Gisse Pinto, o aplicativo é mais uma forma da operadora continuar servindo seus beneficiários com qualidade. “Nossa função é facilitar e aproximar o relacionamento entre a cooperativa e todos os nossos clientes. Estamos sempre de prontidão, fisicamente e online”.

O sorteio foi realizado ao vivo e transmitido nas redes sociais da cooperativa no dia 1º de outubro.

APLICATIVO – O Unimed SP Clientes oferece acesso às principais informações sobre o plano de saúde no conforto de casa, no trabalho ou na rua e, literalmente, na palma da mão. Entre as funções disponibilizadas estão o Guia Médico, Cartão Virtual, Consulta de Carência, Autorizações, Extrato de Utilização e de Coparticipação, além de um canal exclusivo com notícias da operadora. O titular também tem acesso aos dados do seu dependente, além de informações sobre a Covid-19. O app está disponível nas lojas App Store e Play Store.

Ariane Pio

Da Reportagem Local