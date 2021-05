Unimed Catanduva Doa Equipamentos Eletrônicos Para ONG Local

A Unimed Catanduva, por meio do departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), fez a entrega nesta quarta-feira, 19, de equipamentos eletrônicos para a ONG Efivi – Eficiente Visual. Ao todo, foram doados 57 itens, entre gabinetes, monitores, nobreaks e fontes. A ação, que integra as ações de 50 anos da cooperativa, tem foco na sustentabilidade e responsabilidade social.

“Separamos os equipamentos eletrônicos com o objetivo de contribuir com a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, ajudar instituições que colaboram com a comunidade”, disse o coordenador da TIC, Fábio Marçaro.

A Efivi atua em Catanduva há mais de 10 anos oferecendo aulas gratuitas de eletrônica básica a estudantes que buscam conhecimento na prática. Ao mesmo tempo, a unidade ajuda outras instituições do município com a doação dos equipamentos consertados pela ONG.

“Com a ajuda recebida conseguimos fornecer equipamentos para outras instituições. Da doação recebida hoje, vamos destinar três monitores para outra instituição que está montando uma sala de informática. Além disso, produtos como liquidificador, secador de cabelo e outros materiais elétricos e eletrônicos são consertados e doados para pessoas com deficiência”, explicou o presidente da Efivi, Heraldo Márcio Galvão.

Galvão, que também é professor de eletrônica na instituição, destacou a importância da Unimed Catanduva em reconhecer o descarte correto dos materiais eletrônicos. “A empresa que faz a doação já está cumprindo uma ação ambiental com o descarte correto, mas também cumpre uma ação social, pois colabora para o desenvolvimento das ações da nossa instituição”, finalizou.

Onde doar?

A Efivi tem ponto de coleta 24 horas na rua Octávio Alves de Araújo, 68, no bairro Tarraf II, em Catanduva. Outras informações pelo WhatsApp: (17) 98165-4034.

Da Reportagem Local