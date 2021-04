Unimed Catanduva Disponibiliza Nova Versão de Aplicativo Para Clientes

A Unimed Catanduva, sempre preocupada em oferecer a melhor experiência aos seus clientes, disponibilizou uma nova versão do aplicativo Unimed SP – Clientes, com uma interface diferente e melhorias nas funcionalidades.

O aplicativo agora apresenta um layout mais moderno e atrativo, e traz uma usabilidade mais intuitiva e funcional. Diferentemente da versão anterior, com a atualização, a navegação acontece na página inicial, com ícones de atalhos por categoria.

A partir de um estudo de experiência do usuário, as funções mais utilizadas foram fixadas na primeira tela do app. Portanto, liberação de guias, autorizações e boletos podem ser acessados de forma fácil e ágil. As novidades têm como objetivo facilitar o dia a dia dos beneficiários.

Outros serviços estão à disposição dos clientes pelo app, como: extrato de utilização, guia médico, carteirinha virtual com QRCode, notícias sobre o plano e muito mais.

A atualização já está disponível para os sistemas Android e iOS. Atualize ou baixe na loja de aplicativos do seu smartphone!

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.unimed.fesp.cliente.

App Store: https://itunes.apple.com/br/app/unimed-sp-cliente/id1454290383? mt=8.

Da Reportagem Local