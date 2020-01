Unimed Catanduva Dá Dicas De Como Se Proteger Contra o Sol Nesse Verão

Com a chegada do verão e o sol brilhando no céu, muitos aproveitam os primeiros meses do ano para viajar à praia, tomar um bronze e se divertir no mar. Porém, é necessário lembrar que alguns cuidados são fundamentais para prevenir o câncer de pele, o mais comum em nosso país. É com o intuito de reforçar a importância da prevenção que o dermatologista José Adolfo Lopes Bolinelli, cooperado da Unimed Catanduva, pontua algumas dicas importantes.

De acordo com Bolinelli, os cuidados essenciais se resumem a três: o uso do filtro solar; vestir roupas leves e com proteção UV; e se hidratar constantemente. Ele diz: “a atitude de se proteger é essencial. Use roupa com proteção, abuse do protetor solar nas áreas descobertas e não se esqueça dos óculos e boné”.

Outra dica importante para se proteger é evitar o sol das 9h00 às 17h00. O sol é mais quente próximo do 12h00, então também deve ser evitado.

Filtro

Segundo o dermatologista, o ideal é repassar o produto a cada duas horas. “Se você estiver na água ou correu e suou bastante, reaplique o produto”, completou. Bolinelli recomenda que o filtro deve ser espalhado em todas as áreas do corpo que estiverem descobertas e que entrarão em contato direto com o sol.

“Além de escolher o fator adequado, verifique o protetor que mais se adequa ao seu corpo. As opções no mercado são inúmeras e atendem a todos os tipos de pele. Para peles secas, escolha uma opção com hidratante; para peles mistas e oleosas existe a opção com oil-free”, diz a nota oficial encaminhada à equipe do O Regional.

“Produtos de maquiagem podem conter filtro solar, porém, informe-se para saber o fator correto. Mas, se está na piscina, na praia ou correndo, use o filtro. A proteção deve ser diária e constante”, complementou o cooperado da Unimed Catanduva.

Algumas outras dicas de proteção contra o sol ainda são consideradas na informação: “prefira o protetor solar com alto fator de proteção; passe protetor solar a cada duas horas; após sair da água, no mar ou piscina, reaplique o filtro solar; use roupas com proteção UV; use chapéus ou bonés e óculos de sol; evite horários próximos ao meio-dia, e entre 9 e 17 horas; busque sombras e mantenha a proteção contra raios solares, que podem ser refletidos pela areia, superfície da água e vidros; e hidrate-se bastante”, finaliza a nota.

Da Reportagem Local