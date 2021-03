Unimed Catanduva Contribui na Limpeza de 100 Mil Metros Quadrados de Área Pública

A Unimed Catanduva é parceira da Prefeitura de Catanduva em projeto ambiental que visa tornar a cidade mais limpa e mais bonita em diversos pontos. A cooperativa adotou espaços públicos para realizar a limpeza de matos e contratou uma equipe para fazer o serviço. Ao todo, são aproximadamente 100 mil metros quadrados de área.

As áreas selecionadas para a limpeza são: Terminal Rodoviário (Vila Guzzo), com aproximadamente dez mil metros quadrados; área verde ao lado do terminal, com quase cinco mil metros quadrados; área verde até a passarela do córrego Barro Preto, com cerca de nove mil metros quadrados; e Parque Mandaçaí (margens do Rio São Domingos), com mais de 75 mil metros quadrados.

A iniciativa cumpre o sétimo princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. Com a limpeza, será possível oferecer lazer, sempre mantendo os cuidados com o distanciamento social, e ajudar a prevenir contra doenças causadas por mosquitos ou animais peçonhentos.

“Somos uma empresa preocupada com a saúde e bem-estar da população. Por isso, é importante que a Unimed Catanduva seja braço direito em iniciativas como esta, da Prefeitura, que busca oferecer melhor qualidade de vida a quem passa por esses locais”, disse o presidente da cooperativa, oftalmologista José Renato Pizarro.

A iniciativa da Prefeitura é realizada por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura em parceria com inúmeras empresas da iniciativa privada, e tem o objetivo de limpar 1,3 milhão de metros quadrados de roçagem até o fim de fevereiro.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local