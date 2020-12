Unimed Catanduva Conquista Selo Prata de Governança e Sustentabilidade Pela 3ª Vez

A Unimed Catanduva conquistou a categoria Prata na edição 2020 do Selo de Governança e Sustentabilidade, concedido pela Unimed do Brasil. Esta é a terceira vez consecutiva que a operadora é certificada nesta categoria. O reconhecimento confere à cooperativa credibilidade perante à comunidade e consolida o espírito cooperativista.

A área de Sustentabilidade e Desenvolvimento Cooperativista da Unimed do Brasil destaca que o Selo Unimed de Governança e Sustentabilidade 2020 é muito mais do que uma certificação. “É um reconhecimento que traz convergência com o que há de mais atual no mercado, incluindo atributos do cooperativismo e especificidades do negócio Unimed, para promover o crescimento sustentável do Sistema”.

“Ficamos orgulhosos porque sabemos que, para alcançar esse reconhecimento, é necessário o engajamento de todas as equipes. O trabalho é árduo, mas temos um ótimo time e nos mantemos em busca de melhores resultados para obter, futuramente, o Selo Ouro. Estamos prontos para novos desafios. Deixo aqui os meus parabéns a todos os colaboradores”, destacou o presidente da Unimed Catanduva, José Renato Pizarro.

A proposta do selo é a de oferecer subsídios para o aprimoramento de práticas de gestão e governança, além de orientar para o cumprimento de requisitos de importantes normas que se aplicam ao negócio Unimed e para a condução de processos e operações, visando à perenidade do negócio.

Além de Catanduva, outras 94 Unimeds do País, sendo 23 na região Sul e Sudeste, conquistaram o Selo Prata. Outras 85 Unimeds foram certificadas nas categorias Diamante, Ouro e Bronze.

O Selo Unimed de Governança e Sustentabilidade é um processo de certificação bienal, conferido pela Unimed do Brasil, para cooperativas e sociedades auxiliares que compõem o Sistema Unimed. Seu objetivo é estimular a implementação de boas práticas em Governança e Gestão para a Sustentabilidade. A cada dois anos, as Unimeds preenchem um questionário multidisciplinar, acompanhado de evidências que comprovem as práticas selecionadas. A candidatura é avaliada por uma Comissão e, como consequência, a Unimed participante é certificada e reconhecida dentro das categorias de classificação.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local