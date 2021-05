Unimed Catanduva Comemora Jubileu de Ouro

A Unimed Catanduva comemora 50 anos em 2021. Simbolicamente, uma idade que indica experiência, vivência e sabedoria. Mais do que isso, o aniversário da operadora que integra o maior sistema de planos de saúde do país, fundada em 18 de maio de 1971 em Catanduva, representa a tradição e uma história repleta de conquistas que se traduzem em confiança, seriedade e responsabilidade.

Em razão da pandemia, a confraternização para celebrar essa data, tão importante e histórica – não somente para a operadora, mas para a região que ela representa, terá de ficar para outra oportunidade. Entretanto, o momento jamais poderia passar em branco. As comemorações de aniversário preveem o lançamento do vídeo de Manifesto da Unimed Catanduva e várias outras ações ao longo de 12 meses.

Daquele 18 de maio até os dias atuais, a Unimed Catanduva soma mais de 40 mil clientes – além de outras 23 mil vidas sob responsabilidade do grupo, 330 médicos cooperados, 740 colaboradores e uma rede credenciada completa, com profissionais da área da saúde, clínicas e laboratórios de imagem, além da sua rede própria de serviços (seu principal diferencial) – composta por hospital, laboratório, clínica de vacinas, atendimento lar e medicina preventiva.

Por se tratar de uma operadora presente em todo o território nacional, a Unimed Catanduva oferece vantagens de atendimento de urgências e emergências em qualquer lugar do país. Além de ser uma empresa nacionalmente conhecida por sua vocação em cuidar, a cooperativa é considerada a marca mais lembrada por 28 anos e é reconhecida, já por 19 vezes consecutivas, como a operadora de plano de saúde em que os brasileiros mais confiam.

“A estrutura oferecida pelo Sistema Unimed e por nossa operadora em Catanduva refletem na tranquilidade do nosso cliente em saber que receberá um atendimento com a qualidade e segurança que merece e procura. Isso se comprova pela solidez da nossa empresa no mercado local e pelo carinho e confiança que recebemos constantemente dos nossos clientes, parceiros e fornecedores”, ressalta o presidente da Unimed Catanduva, José Renato Pizarro.

A declaração é reafirmada pela seriedade com que a operadora tem conduzido o tratamento da Covid-19 na unidade hospitalar desde o início desta pandemia, tendo criado um comitê de enfrentamento já nos primeiros dias da descoberta do coronavírus. Na sequência, houve a reestruturação completa do hospital, de forma que a unidade pudesse acolher a demanda de atendimentos para a doença ao mesmo tempo em que manteve a rotina hospitalar, sem comprometimento dos demais serviços.

O comprometimento da operadora também é comprovado por meio da certificação ISO 9001, que demonstra que a Unimed Catanduva atua de forma padrão, com foco na gestão da qualidade, proporcionando melhorias no processo por meio da análise de indicadores, sempre pensando no benefício do cliente e em um ambiente de trabalho favorável para o seu colaborador.

Hospital

O Hospital Unimed São Domingos (HUSD), da Unimed Catanduva, conta com alta tecnologia e estrutura completa para o atendimento de seus usuários. O tratamento seguro e humanizado é motivo de elogio constante de pacientes e familiares. A unidade hospitalar oferece serviços de quimioterapia, terapia renal, litotripsia, centro cirúrgico com tecnologia de ponta, unidades de terapia intensiva adulto e infantil completas, pediatria, maternidade, agência transfusional, serviços de imagem e de cardiologia, farmácia, rígido controle de infecção hospitalar, dentre outros.

Laboratório

O Laboratório Unimed, através da tecnologia de química seca, garante resultados com 99,9% de confiabilidade. A unidade conta com o Vitro 5600®, equipamento de ponta que só os melhores laboratórios do Brasil têm. Além disso, o Laboratório da Unimed Catanduva é o único da região com certificação PALC (Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos), da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. A unidade de coleta conta com sala de atendimento, seis guichês, coleta de pré-cadastro infantil, duas salas de repouso e a facilidade de consultar os laudos do exame online, além de estacionamento próprio e coleta em casa para pacientes acamados.

Clínica de Vacinas

A Univacin – Clínica de Vacinas da Unimed Catanduva disponibiliza todos os tipos de vacinas, desde as que contemplam o calendário do Ministério da Saúde, até as importadas. O calendário é atualizado de acordo com a Sociedade Brasileira de Imunização (SBIm). Para garantir a qualidade das vacinas, o estoque é armazenado em câmara científica para refrigeração. Dentre as vacinas disponibilizadas, estão a Hexa Acelular Rotavírus (Pentavalente), Pneumo 13, DPT Acelular com Poliomielite, Hepatite A, Hepatite B, Difteria, Coqueluche, Tétano, Infecções por Hemophilus Tipo B e Poliomielite. O espaço possui ambiente temático para a recreação das crianças e inclui trocador e fraldário.

Almed

O propósito do Atendimento Lar Unimed é fazer com que o paciente receba em casa os mesmos cuidados que teria no hospital, diminuindo o risco de infecção hospitalar, principalmente no caso de idosos ou pacientes com doenças crônicas que permanecem internados por um longo período. Depois de deixar o hospital, o paciente pode receber em casa os seguintes cuidados: administração medicamentosa, curativos, avaliação e acompanhamento de enfermeira, nutricionista, fonoaudióloga e acompanhamento de fisioterapeuta. O Almed também dispõe de espaço físico com duas salas de enfermagem, farmácia e sala de procedimentos para práticas no local, de acordo com encaminhamento médico.

Medicina Preventiva

Os atendimentos na Medicina Preventiva são realizados por meio de equipe multidisciplinar, baseados nos princípios de Atenção Primária à Saúde (APS). O objetivo é promover a qualidade de vida dos beneficiários por meio de projetos e ações que incentivem hábitos saudáveis. Para participar das atividades, é fundamental que o interessado passe por avaliação para posterior direcionamento do plano terapêutico. Os projetos desenvolvidos pelo departamento são: Bê-a-Bá Bebê, Melhor Idade, Antitabagismo, Peso Saudável Adulto e Infantil, Depressão e Ansiedade, Corrida e Ciclosaúde, além de exercícios funcionais, personificados e laborais.

Da Reportagem Local