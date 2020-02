Unimed Catanduva Alerta A Respeito de Vacinação Na Volta Às Aulas

Dar início ao ano letivo devidamente imunizado é uma das melhores formas de garantir um ano repleto de saúde para todas as crianças. É com o intuito de alertar aos pais que a Unimed Catanduva reforça o comunicado. Em nota oficial encaminhada à equipe do O Regional, a enfermeira Maria Luiza Stuk, da Univacin – Clínica de Vacinas da Unimed, explica a importância de fazer a atualização da carteirinha das crianças e adolescentes no início do ano: “Na idade escolar, é importante que os pais reforcem os cuidados e atente-se para verificar se a carteirinha de vacinas está em dia, ou se há necessidade de tomar algum reforço de alguma dose”.

A enfermeira explica, ainda, que a partir de quatro anos de idade, é necessário o reforço das vacinas contra difteria, teto, coqueluche, febre amarela e catapora. A proteção para estas doenças está presente nas vacinas como Tríplice Bacteriana (DTP ou DTPa), Poliomielite e Varicela. “Outras imunizações importantes são a ACWY e meningocócica B, vacinas muito indicadas para as crianças com idades escolar, principalmente por ficarem em ambiente de muito contato umas com as outras”, reforça a informação.

Para outras informações a respeito, é possível levar a carteirinha até a Univacin, na rua Sergipe, número 583, e ver se é necessário algum reforço. O contato direto ainda pode ser realizado via telefone, através do número (17) 3531-3141.

Da Reportagem Local