Unimed Catanduva ‘Abraça’ Campanha do Agasalho do Município

A Unimed Catanduva é parceira na campanha “Compartilhe calor humano – doe agasalho”, desenvolvida pela Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade. Neste ano, em razão de o frio ter chegado um pouco mais cedo, no início de outono, a campanha foi antecipada. Inclusive, a procura por agasalhos já começou.

Como forma de apoiar a ação, a operadora disponibilizou dois pontos para a entrega: Sede Administrativa e Departamento Comercial, localizados na área central de Catanduva. Serão aceitos agasalhos, cobertores, edredons, calçados e roupas de inverno – as peças também incluem itens para bebês. As doações devem estar em bom estado de conservação.

“Organize o seu guarda-roupa e separe aquelas peças que não usa ou que não te servem mais. Elas, com certeza, serão úteis e poderão aquecer muitas famílias”, disse o diretor de desenvolvimento da Unimed Catanduva, Matheus de Souza Martinez Gomes Schuerewegen.

Junto do agasalho, os interessados podem doar também um litro de leite longa vida.

Os itens arrecadados serão entregues às famílias atendidas pelo município, por meio das unidades de atendimento nos bairros.

Pontos de entrega

– Sede Administrativa Rua Rio Preto, 450 – Jardim Brasil

– Departamento Comercial Rua 13 de Maio, 1.370 – Jardim Brasil

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local