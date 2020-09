UNIFIPA Retoma Gradualmente Atividades Presenciais de Quatro Cursos

No último dia 21 de setembro, o Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA retomou, de forma gradual, às atividades práticas e de laboratórios dos cursos de Biomedicina, Farmácia, Enfermagem e Medicina, cumprindo as determinações das autoridades federais, estaduais e municipais com relação à COVID-19 e seguindo seu Plano de Retomada das Aulas.

Segundo informações da pró-reitora Acadêmica e de Graduação, Profa. Dra. Maria Cláudia Parro, de acordo com o Plano de Retomada das Aulas os ambientes universitários foram preparados estruturalmente, com disponibilização de totens dispensadores de álcool gel, tapetes sanitizantes e termômetros digitais nas três entradas do campus sede.

A Profa. Maria Cláudia esclareceu que a UNIFIPA instalou Central de Monitoramento, composta por docentes, pró-reitoria Acadêmica e de Graduação e alunos da 2ª e 3ª séries do curso de Medicina, que realiza acompanhamento diário e em tempo real da saúde dos alunos, por meio de respostas a questionário no próprio celular, através do aplicativo QRCode. Depois desse processo, o aluno recebe pulseira, que garante livre acesso ao Campus naquele momento.

O reitor da UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, acompanhado da pró-reitora Acadêmica e de Graduação, esteve em todas as salas de aula dando boas-vindas aos alunos. “A repercussão da retomada das aulas entre os alunos foi muito positiva”, disse Dr. Jimenes.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local