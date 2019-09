UNIFIPA Realiza Sonhos de Pacientes Com Câncer em Cuidados Paliativos

O projeto ‘Atendendo Sonhos’, desenvolvido pelos alunos do curso de Biomedicina da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino, proporcionou a Antônio Carlos dos Santos, no dia 26 de agosto, uma tarde diferente. O homem, que possuía câncer em cuidados paliativos, foi ao cinema assistir ao filme ‘O Rei Leão’ na companhia de sua esposa, Sandra, e da filha Maria Beatriz. É com esse intuito, de atender a pequenos sonhos, que o projeto é realizado.

“Foi maravilhoso o encontro; muito bom mesmo. Adoramos o filme”, disse o homem. O paciente agradeceu ao idealizador do projeto, o professor Daniel Henrique Gonçalves, e disse que é muito bom passar esse momento em família.

Mas não apenas ele foi agraciado pelo projeto. No dia 30, Eveline da Silva saiu para almoçar com seu esposo Daniel e sua neta Ana. Esse era o sonho dela: um almoço em família. Junto com o professor Daniel e sua família, ela teve esse momento tão desejado há tempos. “Foi um sábado muito gostoso e diferente. É sempre bom estar com a nossa família e este projeto me proporcionou isso. Fiquei muito feliz”, disse Eveline.

O senhor Antônio Carlos dos Santos faleceu antes da publicação desta matéria.

O projeto

Idealizado por Daniel e sendo iniciado em julho deste ano, o ‘Atendendo Sonho’ atende pacientes com câncer em cuidados paliativos, levando um pouco de alegria e lazer a essas pessoas com seus familiares. “Eu comecei fazendo visitas aos pacientes da Quimioterapia e percebi que eles sempre se queixavam de não ter algumas coisas materiais e, no geral, que não tinham muito tempo para passear e ou passar momentos com a família. Foi aí que surgiu a ideia do Atendendo Sonhos e na medida do possível tentamos dar o que eles pedem para nós”, explicou o professor.

O projeto acontece todas as quintas-feiras, das 9h00 às 10h15, no setor de Quimioterapia do HCC – Hospital de Câncer de Catanduva. Durante a visita à Quimioterapia, os alunos tentam identificar um sonho do paciente e, dentro das possibilidades, atendem ao pedido. Os interessados em ajudar o projeto podem entrar em contato com o professor Daniel pelo telefone (16) 98175-5048, ou pelo e-mail Daniel.henrique@unifipa.com.br.

Da Reportagem Local