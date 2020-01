UNIFIPA Realiza Solenidade De Colação De Grau Da 5ª Turma De Biomedicina

Na última quarta-feira, dia 8 de janeiro, com início marcado para as 19h00, no Maison Ge-Vera, a UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino realizou a solenidade de colação de grau da 5ª Turma do curso de Biomedicina. A cerimônia reuniu 33 formandos do curso e teve, como Paraninfo, o professor Daniel Henrique Gonçalves, e como Patronesse, a professora Nathália Maciel Maniezzo Stuchi.

De acordo com informação divulgada pela FPA – Fundação Padre Albino, a mesa solene de formatura foi composta pela diretora de Educação da Fundação Padre Albino, Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira, representando o reitor da UNIFIPA, Nelson Jimenes, a coordenadora do curso de Biomedicina, Ana Paula Girol, o vice-presidente do CRBM-1 – Conselho Regional de Biomedicina 1ª Região, Wilson de Almeida Siqueira, a patronesse da turma, professora Nathália Maciel Maniezzo Stuchi, o paraninfo da turma, professor Daniel Henrique Gonçalves, os professores homenageados, professora Letícia Schiave e professora Andreia de Haro Moreno, bem como a funcionária homenageada, Marli Nascimento Gama.

Outras solenidades

Conforme já divulgado pelo O Regional, no mês passado diversas turmas realizaram, também, sua solenidade de colação de grau. Nos dias 9, 11 e 13 de dezembro, a UNIFIPA realizou o evento para os cursos de Medicina (Fameca), Direito e Enfermagem. As homenagens ocorreram tanto no Afiteatro Padre Albino, quanto nos câmpus Sede e São Francisco.

Da Reportagem Local