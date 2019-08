UNIFIPA Realiza Congresso De Iniciação Científica E Workshop De Pós-Graduação

Foi divulgado na última terça-feira, dia 20 de agosto, que a UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino irá realizar, nos dias 3 e 4 do mês de outubro, o XI Congresso de Iniciação Científica e o X Workshop de Pós-Graduação. Os eventos são promovidos pela PROPEG – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e PROAC – Pró-Reitoria Acadêmica.

O público-alvo do encontro serão os próprios graduandos, pós-graduandos, docentes e toda a comunidade acadêmica em geral. Para fazer parte, os trabalhos (tanto oral, quanto pôster) estão com inscrições abertas desde a última segunda-feira, dia 19, e seguem até 13 de setembro. Já para os ouvintes, o período de inscrição vai até dia 23.

No primeiro dia do Congresso e Workshop, 3 de outubro, haverá uma palestra ministrada pelo diretor de inovação da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação do SEMESP, Fábio Reis. Já no dia seguinte, serão apresentados os trabalhos científicos e o Projeto Discentes da UNIFIPA. A avaliação dos trabalhos será feita por uma Comissão Avaliadora de acordo com os seguintes critérios: clareza dos objetivos, adequação da metodologia, consistência dos resultados e das considerações finais, assim como a relevância do tema para a área de conhecimento relacionada. A qualidade da apresentação Oral complementa e finaliza a pontuação. Haverá premiação em dinheiro para os melhores trabalhos apresentados na modalidade oral e pôster.

As inscrições deverão ser feitas através do site www.unifipa.com.br/cic e possuem o custo de R$ 25, que pode ser pago via boleto bancário. Caso esteja interessado e queira outras informações, é possível ligar para o telefone 0800-772-5393.

Da Reportagem Local