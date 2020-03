UNIFIPA Realiza Campanha ‘Cromossomo Do Amor’ Na APAE De Catanduva

A UNIFIPA realizou a campanha Cromossomo do Amor na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Catanduva na última terça-feira (10). Neste ano com o slogan “Não deixe ninguém para trás” foram desenvolvidas atividades de aferição de pressão arterial, frequência cardíaca, peso, estatura, glicemia, reflexos neurológicos e atividades culturais e esportivas.

Foram atendidos cerca de 120 alunos que estiveram presentes no evento.

“O objetivo da ação é lembrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março, e promover a inclusão, além das atividades de extensão dos cursos de Medicina, Biomedicina e Educação Física”, destacou a coordenadora do projeto, Profa. Dra. Nilce Barril, ressaltando que “a UNIFIPA é única instituição do Noroeste Paulista que realiza o evento na APAE para comemorar a data e isso acontece há mais de 15 anos”.

O Dia Internacional foi criado pela Síndrome de Down Internacional (Down Syndrome International) e seu reconhecimento oficial pela ONU, Organização das Nações Unidas, foi proposto pelo Brasil.

Neste dia, pessoas com síndrome de Down e aqueles que vivem e trabalham com elas em todo o mundo organizam e participam de atividades e eventos para aumentar a conscientização pública e criar uma voz global única para defender os direitos, inclusão e bem-estar das pessoas com síndrome de Down.

O site WDSD, gerenciado pela Síndrome de Down Internacional (Down Syndrome International), concentra as atividades que acontecem para celebrar a data a cada ano. https://www.ds-int.org/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local