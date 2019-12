UNIFIPA Promove Solenidade De Colação De Grau De Diversos Cursos

Nos dias 9, 11 e 13 de dezembro, a UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino realizou a solenidade de colação de grau dos cursos de Medicina (Fameca), Direito e Enfermagem. As homenagens ocorreram tanto no Afiteatro Padre Albino, quanto nos câmpus Sede e São Francisco.

Medicina – Na última segunda-feira, dia 9, no câmpus Sede, ocorreu a sessão solene de colação de grau da 45ª turma do curso de Medicina, com um total 63 alunos. A turma recebeu o nome do doutor Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga, sendo paraninfa a doutora Daniela Wicher Sestito, e o patrono o doutor Ricardo Domingos Delduque. A formanda Natália Mucare proferiu o juramento de Hipócrates. Emocionado, o coordenador do curso de Medicina, Jorge Luís dos Santos Valiatti, parabenizou os novos médicos pelo fechamento de um ciclo e início de uma nova jornada com a Residência Médica.

Enfermagem – Já no dia 11, foi vez do Anfiteatro Padre Albino receber, a partir das 19h30, a turma do curso de Enfermagem. A cerimônia reuniu 24 formandos, sendo paraninfo o professor João César Jacon e patronesse e nome da turma, a professora Maria Rita Braga. A mesa solene de formatura foi composta pela gestora administrativa e financeira da UNIFIPA, Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira, representando o reitor da UNIFIPA, doutor Nelson Jimenes, e o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, pela pró-reitora acadêmica e de graduação, professora Maria Cláudia Parro, a coordenadora do curso de Enfermagem, Luciana Braz de Oliveira Paes, pelo paraninfo da turma e pela patronesse da turma.

Os homenageados da noite foram: professora Andréia de Haro Moreno; professor Daniel Henrique Gonçalves; professor Giovana Aparecida Gonçalves Vidotti; e o funcionário Mairto Roberis Geromel.

O juramento, que é quando cada formando se compromete a exercer a profissão escolhida com competência, ética e dedicação, foi proferido pela formanda Adriani Izabel de Souza Moraes.

Direito – Acontecendo hoje no câmpus São Francisco, também às 19h300, a cerimônia irá reunir 86 formandos, sendo paraninfo o professor Alexandre Fontana Berto, professora Ivana Mussi Gabriel.

Da Reportagem Local