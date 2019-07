UNIFIPA Promove Curso Gratuito De Inclusão Digital A Adultos E Idosos

A UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino já está com inscrições abertas para um novo curso, e dessa vez, totalmente gratuito. Trata-se do ‘Inclusão Digital para Adultos e Idosos’, que garantirá aulas de aprendizado sobre os novos caminhos que a tecnologia pode oferecer no acesso à informação.

As matrículas já estão abertas e devem ser feitas presencialmente, na secretaria do câmpus São Francisco do Centro Universitário. As aulas têm previsão para começar no dia 6 de agosto, e as mesmas serão às terças-feiras, das 13h00 às 15h00. Ao final, a carga horária que o interessado deverá ter completado é de 32 horas.

Outras informações sobre o curso e a disponibilidade de vagas que ele oferece podem ser acessadas através de um dos números da instituição de ensino, que é o (17) 3311-4800.

Idosos no

comércio digital

Conforme noticiado ontem no O Regional, Já se foi o tempo em que o consumo da terceira idade era exclusivo das lojas físicas. De acordo com dados de uma loja de Catanduva, que também conta com um site virtual, esses consumidores foram responsáveis por mais 2 mil de pedidos de compras online no segundo trimestre de 2019, representando 5% do total realizado no período.

Segundo o gerente da loja, o consumidor da terceira idade ainda está dando os primeiros passos no universo das compras online, mas deve ser observado com atenção nos próximos anos. Essa faixa etária está, ultimamente, mais engajada com as mídias sociais e com os comunicadores instantâneos e, portanto, representam também uma oportunidade valiosa também para varejistas.

