Unifipa Lança Campanha Contra Trotes a Estudantes e Calouros

Com o início das aulas e retorno das atividades em março de 2021, o Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA lançou campanha institucional contra a prática de trotes. Com o mote “Veteranos e Calouros, humilhação não é recepção. Entrar na universidade deve ser motivo de alegria”, a campanha condena ações abusivas que violem a liberdade individual ou que submetam os estudantes a constrangimento.

A ação dá continuidade às campanhas realizadas nos anos anteriores com o objetivo de coibir práticas e adoção de qualquer forma de violência contra o calouro. Caso ele se sinta vítima, existe canal de ouvidoria para acolhê-lo.

“A intensão é conscientizar a comunidade acadêmica para uma recepção de forma alegre, divertida, reforçando a mensagem de que integração e recepção não têm nada a ver com humilhação”, alerta a Profa. Ma. Adriana Tonon, coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da UNIFIPA.

Manifestações de trotes são proibidas pela Resolução 18/2009, que prevê penas disciplinares, como advertência, repreensão, suspensão e até desligamento.

Alunos que passarem por situações constrangedoras devem procurar a coordenação de seu curso ou o canal de Ouvidoria, disponível no site unifipa.com.br. O anonimato e sigilo serão garantidos ao denunciante.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local