UNIFIPA/FAMECA Divulga Edital De Abertura Do Vestibular Medicina 2021

A UNIFIPA (FAMECA) publicou edital do processo seletivo vestibular para o tradicional curso de Medicina. As inscrições serão realizadas no período de 15 de setembro a 20 de novembro de 2020. O valor da taxa é de R$ 360,00 e o prazo final de pagamento será o dia 23 de novembro de 2020.

As provas serão presenciais e realizadas nas cidades de Catanduva e São Paulo (capital), de acordo com a escolha do candidato, que deverá consultar por meio do site www.vunesp.com.br, a partir de 11 de dezembro de 2020, o endereço para participar da seleção. Lembrando que a instituição respeitará o que prevê as recomendações da OMS quanto à recepção dos candidatos.

Datas das provas – Realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro de 2020, as provas seguem conforme distribuição abaixo: Dia 19/12/2020, às 14h: Conhecimentos Gerais. Serão 86 questões objetivas, sendo Matemática (11), Biologia (11), Geografia (11), Física (11), História (11), Química (11), Língua Portuguesa (11) e Língua Inglesa (09).

Dia 20/12/2020, às 14h: Conhecimentos Específicos e Redação. Serão 20 questões discursivas para Biologia (08), Química (06) e Física (06), mais redação em Língua Portuguesa.

A divulgação dos resultados está prevista para o dia 14 de janeiro de 2021, por meio do site da www.vunesp.com.br e os editais de matrícula ficarão disponíveis no site www.unifipa.com.br. Já as matrículas serão realizadas com 1ª chamada, 18 e 19/01/2021; 2ª chamada, 20/01/2021 e 3ª chamada, 21/01/2021.

Se houver vagas remanescentes serão realizadas novas convocações, por meio de editais a serem divulgados no site www.unifipa.com.br, em datas a serem definidas pela Reitoria do Centro Universitário e de acordo com a ordem classificatória dos candidatos. Demais informações poderão ser conferidas no endereço eletrônico medicina.unifipa.com.br/21-medicina-2021 .

Ariane Pio

Da Reportagem Local