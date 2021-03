UNIFIPA é Credenciada Pelo MEC Para Cursos Superiores na Modalidade a Distância

O Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA recebeu credenciamento para oferta de cursos superiores na modalidade a distância – EaD, através da Portaria 125, de 4 de março de 2021, do Ministério da Educação e publicada no Diário Oficial da União em 8 de março de 2021.

Segundo a portaria, as atividades dos cursos de graduação a distância que exigirem aulas presenciais poderão ser realizadas na sede da instituição e em Polos EaD constantes do Cadastro e-MEC. Com nota máxima, isto é nota 5 no credenciamento, a UNIFIPA passará a oferecer cursos na modalidade EaD para atender estudantes que buscam especialização em instituição com experiência e qualidade reconhecida, mas que precisam de horários flexíveis de estudo, pois o EaD permite ao aluno administrar melhor o tempo dos estudos, podendo fazê-lo em casa ou nos horários livres do trabalho

Ariane Pio

Da Reportagem Local