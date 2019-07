UNIFIPA Divulga Programação De Comemoração De 50 Anos Da FAMECA

Curso de Medicina do Centro Universitário começou a funcionar em junho de 1969

Já foi divulgada, pela UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino, toda a programação dos eventos em comemoração aos 50 anos de existência do curso de Medicina, conhecido como FAMECA, que serão realizados no mês de outubro.

A começar pelo dia 12, a UNIFIPA ficará aberta para que ex-alunos visitem as instalações a partir das 8h00, com a atividade ganhando o nome de ‘Revivendo momentos’. Às 9h00, será enterrada a cápsula do tempo com o histórico da Fundação, da FAMECA, do centenário do Padre Albino, jornais do dia, selo da festa de 50 anos, entre outros. Já às 10h00, haverá o plantio de 50 mudas de orquídeas em parceria com a Associação Orquidófila Catanduvense.

Todas as comemorações serão encerradas com um jantar comemorativo, a partir das 21h00, no Clube de Tênis Catanduva. Para aderir ao jantar comemorativo, os egressos devem acessar o link http://medicina.unifipa.com.br/19-jantar-da-medicina para obter outras informações.

A FAMECA

“O curso de Medicina/FAMECA da UNIFIPA nasceu dos ideais de Padre Albino. Preocupado com a promoção social, com a melhoria da condição de vida dos necessitados, especialmente dos doentes, conquistou o apoio da comunidade para a construção da Santa Casa de Misericórdia de Catanduva, em 1920, hoje denominada Hospital Padre Albino.

Mais tarde, direcionando atenção à formação escolar do jovem da cidade e região, empenhou-se no processo de instalação de escolas, surgindo, aí, a Fundação Padre Albino, em 1968, a partir da transformação da Associação Beneficente de Catanduva, para ser a mantenedora das faculdades.

Neste mesmo ano, um grupo de pró-homens da comunidade, liderados pelo Padre Albino, iniciou os procedimentos para a criação da Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA), autorizada a funcionar em 06 de junho de 1.969 pelo Conselho Federal de Educação. A faculdade foi instalada em prédio construído para ser hospital, na Rua Monte Aprazível, Vila Guzzo, onde hoje funciona o Colégio Catanduva. A primeira turma foi iniciada em 1970. No dia 01 de outubro de 1.974, antes mesmo de formar a sua primeira turma, a Faculdade de Medicina de Catanduva obteve seu reconhecimento oficial através do Decreto Federal nº. 74.630.

No final da década de 1970, o Hospital Emílio Carlos, destinado ao tratamento da tuberculose, foi desativado em função de mudanças ocorridas nas políticas de saúde pública do Brasil. A Fundação Padre Albino, em 1982, conseguiu do Governo Estadual a cessão do prédio, com cerca de 33.000 m2 de área construída. Em 1983, a FAMECA transferiu-se para o novo prédio e, dois anos mais tarde, iniciou-se a reativação do Hospital Emílio Carlos com a abertura dos ambulatórios de ensino e das enfermarias de clínicas. A partir de então, a Faculdade de Medicina de Catanduva passou a ter dois hospitais-escola – o Hospital Padre Albino e o Hospital Emílio Carlos. Desde o seu reconhecimento, já graduou cerca de 2.766 médicos, alguns dos quais, atuam, hoje, como docentes da própria FAMECA”, diz a instituição de ensino, contando sobre sua história.

Da Reportagem Local