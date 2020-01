UNIFIPA Divulga Processo Seletivo Para Contratação De Docente Em Farmácia

A reitoria da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino, por meio de uma nota oficial, divulgou, de forma pública para o conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições para o processo seletivo para candidatos à docência no curso de Farmácia.

As inscrições começam no dia 20 de janeiro e se estendem até a próxima quinta-feira, dia 23. Ela deve ser feita no RH da Fundação Padre Albino. Durante o ato, o interessado deve entregar, também, Currículo Lattes com comprovação documental, especialmente da titularidade e requisito obrigatório. Para sanar dúvidas, é possível entrar em contato no telefone (17) 3311-3235, com Deniz Simiel.

A avaliação dos candidatos será baseada em duas partes: etapa RH da FPA, na qual os candidatos serão submetidos aos protocolos daquele setor e os resultados encaminhados à etapa seguinte; uma entrevista que ainda será agendada, e na própria instituição de ensino, que terá três etapas: análise de currículo (classificatória e eliminatória); entrevista (classificatória e eliminatória); e prova didática (classificatória e eliminatória).

A prova didática (aula teórica em nível de graduação) com duração entre vinte e trinta minutos avaliará a comunicação, o desempenho didático-pedagógico e o conhecimento específico na área. O tema da prova didática será escolhido pelo candidato classificado, com Antecedência de 24 horas, dentre três temas da área de especialidade do concurso, sugeridos pela Banca Examinadora.

O conjunto da análise do currículo, entrevista e prova didática, qualificará o melhor candidato para a vaga e o resultado será informado ao RH da FPA pela Direção Geral.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local