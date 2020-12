UNIFIPA Divulga Edital Das Rematrículas Para o Primeiro Semestre de 2021

AUNIFIPA, procurando facilitar a rotina de seus alunos, informa que as rematrículas para o 1º semestre de 2021 poderão ser feitas em modo on-line. O período será de 4 a 22 de janeiro de 2021, conforme consta no Edital já publicado no site da instituição unifipa.com.br.

As rematrículas são para os acadêmicos dos cursos de graduação em Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Educação Física Bacharelado e Educação Física Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia, Medicina e Pedagogia, devendo ser realizadas através do portal do aluno unifipa.com.br/rematriculas. Acessando o sistema, deverá realizar o devido aceite, onde será confirmado automaticamente o seu Contrato de Prestação de Serviços Educacionais da UNIFIPA e, na sequência, emitir o boleto para pagamento da primeira mensalidade de 2021 (janeiro/2021).

Importante salientar que, segundo o edital, somente estará disponível a rematrícula ao aluno que estiver devidamente adimplente com suas obrigações financeiras, sendo que o aluno que possuir débitos financeiros deverá entrar em contato e regularizar sua situação.

O Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA está disponível para qualquer dúvida através dos fones (17) 3311-3328 (Atendimento e/ou Setor Jurídico), (17) 3311-3223 ou 3311-3373 (Secretaria Acadêmica) e na Central de Relacionamento ao Aluno (CRA), através dos telefones (17) 3311-3938 ou 0800 772 5393. Consulte o edital na página unifipa.com.br.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local