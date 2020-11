UNIFIPA Divulga Edital Com Datas do Vestibular para Cursos Oferecidos em 2021

O Centro Universitário Padre Albino divulga o edital com todas as datas importantes do Vestibular Unificado para estudantes interessados em ingressar num dos oito cursos oferecidos, em 2021. A novidade este ano será no sistema de ingresso, onde o candidato poderá optar entre: Processo Seletivo Agendado, realizado nos campi Sede e São Francisco, com todas as recomendações de sanitização da OMS; Processo Seletivo Remoto, em que o candidato receberá por e-mail o link para realização da prova online, no local de sua preferência; Entrada pela nota do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2015; e para os candidatos que já possuem diploma de graduação anterior.

O edital já está disponível no site unifipa.com.br/vestibular e as inscrições iniciam no dia 23 de novembro e vão até 02 de dezembro, devendo ser realizadas no mesmo endereço. Para as provas agendadas, o período de escolha vai de 04 a 10 de dezembro e os resultados de classificação e matrículas serão entre os dias 14 a 23 de dezembro.

A prova online, contendo uma redação em língua portuguesa, 10 questões de Português, 5 de História, 5 de Geografia, 5 de Biologia, 5 de Matemática, 5 de Química e 5 de Física.

Dos requisitos para a inscrição a instituição requer com o candidato tenha concluído (ou estar em vias de concluir até a data do início das aulas) o ensino médio ou o equivalente. A IES participa do Programa Universidade para todos.

Contato 0800 772 5393 ou whatsapp (17)99789-9449. Consulte o Edital detalhado no site unifipa.com.br/vestibular.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local