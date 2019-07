UNIFIPA Divulga Cartilha “Namoro Legal” Contra Relacionamentos Abusivos

Estar em um relacionamento abusivo e identificar que se está passando por uma situação assim não são tão fácil. Caracterizados por um jogo de controle, violência e ciúmes, os abusos podem começar com qualquer atitude que priva a mulher da própria liberdade, como por exemplo, dar satisfações demais sobre o dia a dia. Em muitos casos, a mulher nem sabe o que é um relacionamento abusivo.

Por isso, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Cultural (NAP) da UNIFIPA, como forma de orientação e aconselhamento aos alunos da instituição, está divulgando a cartilha “Namoro Legal” lançada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP).

O material assinado por Valéria Diez Scarance Fernandes, coordenadora do Núcleo de Gênero do MP-SP, foi lançado no mês de junho e o objetivo é orientar jovens a identificar comportamentos abusivos do companheiro. A cartilha traz dicas práticas de como perceber se uma relação está se tornando tóxica.

Segundo a responsável do NAP-Apoio Psicopedagógico, Profa. Esp. Adriana Pagan Tonon, a cartilha traz dicas simples e práticas de como identificar este tipo de comportamento e o que fazer quando o namorado é controlador. “Todas nós já ouvimos falar de relacionamentos abusivos, mas não é fácil saber se você está em um relacionamento assim. Quando se percebe, a jovem já está isolada da família e amigos, afastada dos estudos, do trabalho e sem amor próprio. É preciso ficar atenta”, ressaltou psicóloga.

As 7 dicas que compõem a cartilha esta disponibilizada em pdf e pode ser facilmente baixada pelo site http://unifipa.com.br/site/documentos/namorolegal.pdf.

Ariane Pio

Da Reportagem Local