UNIFIPA Disponibiliza 30 Bolsas Parciais De Estudos Em Nova Iorque

Por meio do Núcleo de Internacionalização, a UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino está com inscrições abertas para o programa de bolsas parciais de estudos em Nova Iorque, que é ofertado pela State University of New York at New Paltz/Albany, para alunos de São Paulo.

Segundo nota oficial divulgada pela FPA – Fundação Padre Albino, o objetivo desses programas é oferecer a oportunidade de aprofundar conhecimentos nas diversas áreas da Administração no período de férias, em conjunto com o desenvolvimento do idioma inglês e uma experiência internacional.

A professora Giovana Vidotti, da coordenação do Núcleo, ainda diz: “Estes programas oferecem um módulo de inglês para negócios gratuitamente, com dupla certificação e dois contatos com executivos locais, sendo uma visita à empresa e uma visita opcional à ONU New York”. Neste momento são oferecidos os programas ‘Strategic Thinking’; ‘Marketing & Value Management’; ‘Corporate Financial Management’; e ‘Competitive Project Management’.

Os que estiverem interessados em participar devem solicitar outras informações sobre os cursos e critérios de concessão de bolsas por meio do e-mail international@unifipa.com.br.

O prazo termina no dia 22 de março e, ainda segundo a Fundação, serão enviados folders com o descritivo detalhado do programa e todas as informações cabíveis, além do formulário específico para solicitação de bolsa de estudos.

“Os cursos têm as seguintes características: duração de três semanas em janeiro ou julho, com aulas e atividades em período integral; idioma integralmente em inglês, exigindo-se proficiência de nível básico para o programa ‘Business English – First Lessons’ e nível a partir de intermediário para os demais programas; requerimento para o processo seletivo: os candidatos devem enviar documentação para concorrer a bolsas parciais de estudos.

Os alunos selecionados terão também acesso a preços especiais na hospedagem e um curso de inglês gratuito em New York. Há 30 bolsas disponíveis para a UNIFIPA. Neste momento as solicitações de bolsa são para julho de 2020 e janeiro e julho de 2021 e 2022”, finaliza a informação.

Da Reportagem Local