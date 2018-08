UNIFIPA Começa Receber Inscrições Para Vestibular de Medicina no Próximo Mês

O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) anunciou que começará receber inscrições para o vestibular de medicina no próximo mês. Os possíveis candidatos já podem consultar o edital que está disponível através do site www.unifipa.com.br. O prazo para inscrições vai de 17 de setembro a 20 de novembro. As provas já tem data marcada: 18 e 19 de dezembro.

Para fazer a inscrição, o candidato deve acessar o site www.vunesp.com.br e preencher a ficha, além de realizar o pagamento da taxa, por boleto bancário, no valor de R$ 330. O manual do candidato estará disponível no portal da Vunesp e no ato da inscrição o interessado deve apontar a cidade de realização da prova, tendo como opções Catanduva ou São Paulo. Os locais serão divulgados a partir do dia 7 de dezembro. Ao todo, são oferecidas 100 vagas para o curso.

De acordo com a Fundação Padre Albino, no primeiro dia da prova (18), serão 86 questões objetivas de Matemática, Biologia, Geografia, Física, História, Química, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. No dia 19 serão 20 questões discursivas de Biologia, Química e Física e redação em Língua Portuguesa. O resultado será divulgado no dia 21 de janeiro de 2019 e as matrículas começam no dia 25.

Para mais informações o telefone é 0800-7725393 e (17) 3311-3223 ou através do e-mail secretariaacademica@unifipa.com.br.

Alunos participarão do Exame do Cremesp 2018

Alunos do curso de Medicina da UNIFIPA participarão da 14ª edição do Exame do Cremesp. Aplicado anualmente pelo Conselho Regional de Medicina como forma de avaliação da formação médica dos alunos, a prova será aplicada no dia 19 de agosto a quem terminou ou está terminando o sexto ano de Medicina das escolas de todo o Estado de São Paulo.

Segundo a Fundação Padre Albino, 100% dos graduandos do último ano de Medicina, cerca de 60 alunos, realizarão as provas. “A participação na avaliação é facultativa e não implica na obtenção do registro profissional, mas em 2015 passou a ser critério para acesso a importantes programas de Residência Médica e também para participação em concursos públicos estaduais e municipais”, ressaltou por meio da Assessoria de Comunicação.

No exame são avaliados os conteúdos básicos de áreas consideradas bases na formação médica, como Clínica Médica e Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Pública, Epidemiologia, Saúde Mental, Bioética e Ciências Básicas. A prova consiste em 120 questões de múltipla escolha e tem duração de até cinco horas. Para ser aprovado, o candidato deve responder corretamente a 72 questões, representando 60% da prova.

O exame acontece em São José do Rio Preto. Para aqueles que participarão, o horário de apresentação será 08h30, com fechamento dos portões às 09h00.

Da Reportagem Local