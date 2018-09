Unifipa Começa a Receber Inscrições Para Vestibular de Medicina

As inscrições para o vestibular de Medicina do Centro Universitário Padre Albino (Unifipa) começaram ontem (17). Os interessados devem acessar o site da Vunesp (www.vunesp.com.br) e preencher a ficha, além de realizar o pagamento da taxa, por boleto bancário, no valor de R$ 330. O prazo se estende até o dia 20 de novembro.

De acordo com a Fundação Padre Albino, o processo seletivo será dividido em dois dias: 18 e 19 de dezembro. No primeiro dia da prova (18), serão 86 questões objetivas de Matemática, Biologia, Geografia, Física, História, Química, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. No dia 19 serão 20 questões discursivas de Biologia, Química, Física e redação em Língua Portuguesa. O resultado será divulgado no dia 21 de janeiro de 2019 e as matrículas começam no dia 25.

Para mais informações o telefone é 0800-7725393 e (17) 3311-3223 ou através do e-mail secretariaacademica@unifipa.com.br.

VESTIBULAR UNIFICADO

O edital do Vestibular Unificado da Unifipa já está disponível no portal da instituição. As inscrições vão de 1º a 16 de novembro. Pela oportunidade, o candidato pode agendar a data, horário e local para a realização da prova, entre os dias 20 e 30 de novembro, em um dos dois campus (Sede ou São Francisco). O processo seletivo é para os cursos de Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física Bacharelado, Educação Física Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia e Pedagogia. De acordo com a Fundação Padre Albino, além do recém-criado curso de Engenharia Agronômica, que está em sua primeira turma, há opção para os novos cursos de Ciências Contábeis e Farmácia.

Ainda conforme as informações do setor, a prova será composta por 40 questões de múltipla escolha, englobando conhecimentos gerais e redação. O edital de classificação será divulgado no dia 4 de dezembro através do portal da Unifipa e as matrículas acontecem de 4 a 12 de dezembro.

Da Reportagem Local