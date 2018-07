Unifipa Abre Vagas De Transferência Para 2º Semestre de 2018

O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) está com vagas de transferência abertas para o 2º Semestre do ano. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de julho na secretaria acadêmica do respectivo campus do curso. As inscrições preencherão as vagas remanescentes disponíveis em cada curso e são destinadas aos estudantes de outras Instituições de Ensino Superior e aos portadores de diploma de curso superior de instituições nacionais.

O número de vagas disponíveis varia de acordo com o curso e semestre letivo: para o curso de Agronomia estão disponíveis 20 vagas para o 2º semestre; Biomedicina, 10 vagas para o 4º semestre; Direito, 1 vaga para o 2º semestre; 1 vaga para o 4º semestre; 12 vagas para o 6º semestre e 10 vagas para o 8º semestre; Educação Física Bacharelado, 10 vagas para o 4º semestre e 10 vagas para o 8º semestre; Educação Física Licenciatura, 20 vagas para o 4º semestre e Pedagogia, 05 vagas para o 2º semestre e 15 vagas para o 6º semestre.

Para efetivar a inscrição, os candidatos de instituições nacionais de ensino superior deverão comparecer a secretaria com os seguintes documentos obrigatórios: RG; Histórico Escolar, contendo a situação do aluno referente ao ENADE; Programa das Disciplinas Cursadas; Comprovante do ato de legalidade do curso junto ao MEC; Declaração de vínculo (Matrícula ou Trancamento).

Os Candidatos portadores de diploma de curso superior deverão apresentar: RG; Histórico Escolar, contendo a situação do aluno referente ao ENADE; Programa das Disciplinas Cursadas; Comprovante do ato de legalidade do curso junto ao MEC; Cópia do Diploma (frente/verso).

Os documentos devem conter datas recentes, carimbo e assinatura da Instituição de origem. O requerimento da matrícula relacionará as disciplinas a serem cumpridas na série, as eventuais adaptações e aproveitamentos de disciplinas já cursadas. As fotocópias de documentos necessárias para a matrícula estão disponíveis no edital.

A seleção será feita sob análise de currículo no dia 30 de julho. A secretaria acadêmica dos dois campus funcionam das 8h às 21h.

Da Reportagem Local