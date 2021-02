UNIFIPA Abre Inscrições Para Preenchimento de Vaga Por Transferência Externa

A UNIFIPA está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo de Transferência para o curso de Medicina. A vaga é para o 2º ano do curso. A inscrição é online e deve ser realizada por meio do site www.vunesp.br e o edital pode ser consultado no site unifipa.com.br. As inscrições se encerram em 18 de fevereiro. Poderá se candidatar à transferência o aluno regularmente matriculado no curso de medicina de qualquer instituição de ensino superior nacional. O exame será classificatório para a fase seguinte, a de compatibilidade curricular, e acontecerá no dia 21 de março, com início às 14h, no campus sede da UNIFIPA, em Catanduva, e terá a duração de quatro horas. A VUNESP ficará responsável pela confecção, guarda, aplicação, correção, classificação e divulgação dos resultados da prova classificatória.

A prova será constituída de 50 questões de múltipla escolha e avaliará os conhecimentos do candidato em várias matérias, no nível correspondente ao que é ministrado no segundo ano do curso de Medicina: Bioquímica, Genética Humana, Anatomia Humana, Embriologia Humana, Histologia Humana, Biologia Celular, Medicina Preventiva e Saúde Pública I, Bioética, Psicologia do Desenvolvimento Humano.

Protocolo – Será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e boca, durante todo o período de realização da prova, para uso pessoal, conforme o Decreto Estadual nº 64.959 de 04 de maio de 2020. Não será permitida a entrada, nem a permanência no prédio sem máscara. O candidato deverá levar máscaras adicionais, de acordo com o período de duração de sua prova, considerando as recomendações dos órgãos de saúde, e álcool em gel a 70% para uso pessoal.

A efetivação da inscrição dar-se-á somente com o pagamento da taxa de inscrição, via boleto bancário. O resultado será divulgado no dia 31 de março. Serviços de informações ficam disponíveis no Centro Universitário Padre Albino pelo site www.unifipa.com.br, pelos telefones 0800 772 5393 e (17) 3311-3223, de segunda à sexta-feira, das 8 às 21h e pelo e-mail secretariaacademica@unifipa.com.br; na VUNESP, pela Central de teleatendimento DISQUE VUNESP (11 3874-6300), das 8 às 18h, de segunda a sábado, exceto feriados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local