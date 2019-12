Unidades Do Poupatempo Realizam Campanha De Arrecadação De Alimentos Para O Natal

Todas as 72 unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo lançaram, na última terça-feira, dia 3 de dezembro, uma ação com o objetivo de arrecadar alimentos. São aceitas doações de itens que compõe a cesta básica, como arroz, feijão, açúcar, farinha, entre outros produtos não perecíveis, até o próximo dia 18 de dezembro.

O Superintendente da Prodesp (empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo que administra o Poupatempo), Ernesto Mascellani Neto, explicou em nota oficial divulgada o objetivo da ação: “Nesta semana, em que é comemorado o Dia Internacional do Voluntariado (5), os postos do Poupatempo aproveitam para convidar todos a entregarem sua contribuição em uma de nossas unidades, para que juntos possamos permitir que mais famílias tenham um Natal próspero”.

É ressaltado, ainda, que os itens arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social e a distribuição dos donativos feita pelo Fussp ou pelo Fundo Social de cada município.

“É importante que os produtos estejam em suas embalagens originais e que o prazo de validade seja de pelo menos 90 dias. Todos os itens recebidos serão transformados em cestas básicas, destinadas às entidades cadastradas pelo Fundo Social na capital e interior”, ressalta a informação.

A Campanha de Natal 2019 se trata de uma parceria da Prodesp com o Fussp – Fundo Social de São Paulo e com a STM – Secretaria de Transportes Metropolitanos, por meio da EMTU.

Poupatempo

“O Poupatempo é um programa do Governo de São Paulo executado pela Prodesp, empresa de tecnologia da informação do Estado. Iniciado em 1997, conta atualmente com 72 unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado. Em pesquisa de satisfação com os usuários divulgada no mês de março, o Poupatempo obteve 98,8% de aprovação. Em 2019, o programa foi eleito pelo quinto ano consecutivo o ‘Melhor Serviço Público de São Paulo’ pelo Instituto Datafolha”, finaliza.

Da Reportagem Local