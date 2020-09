Unidades De Saúde Retomam Atendimentos Eletivos De Odonto Na Próxima Segunda

A Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva programou a retomada gradual dos procedimentos odontológicos eletivos na atenção primária, para a próxima segunda-feira, (21). Até então, os atendimentos passíveis de agendamento estavam suspensos por conta da pandemia de coronavírus. Com a reclassificação de Catanduva para a fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização das atividades, a mudança tornou-se possível.

O atendimento aos munícipes ocorrerá por meio de agendamento junto às equipes de saúde bucal, nas unidades de saúde dos bairros, que funcionam das 7h às 17h. Para o acesso, as regras de prevenção ao contágio do novo vírus devem ser respeitadas, como o uso de máscara e o distanciamento.

Na atual fase, serão liberados serviços odontológicos que não necessitem de equipamentos que gerem aerossol. Dentre eles, raspagem, aplicação de flúor e puericultura odontológica. Serviços como restauração dentária ainda estão restritos, para evitar o risco de contaminação pelo novo vírus.

Além disso, as UBSs continuam a atender casos de urgência ao longo do dia. Fora do horário do expediente, a demanda passará a ser absorvida no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, a Clínica Odontológica do Imes, que fica na Rua São Paulo, 506, no Higienópolis. A unidade ampliou seu horário de funcionamento, já que atenderá casos de urgência antes direcionados à UPA.

Atendimento no CEO: Segunda a Sexta-feira: 16h às 18h e 18h30 às 21h – o intervalo é necessário para a troca de equipes. Sábado, feriado ou ponto facultativo: 13h às 17h

Ariane Pio

Da Reportagem Local