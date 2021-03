Unidades de Saúde Recebem Melhorias e Manutenção Para Otimização de Atendimentos

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, executa melhorias nas Unidades de Saúde. A ação visa otimizar o atendimento e garantir segurança aos munícipes. O cronograma de trabalho foi desenvolvido conforme as principais necessidades levantadas pela Saúde no começo do ano.

Dentre os serviços, o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) recebeu pintura nova. No SAE (Serviço de Atendimento Especializado), que funciona no antigo Postão, também foi feita pintura, reformas hidráulicas e na parte elétrica, além de reparos estruturais na alvenaria, que consistiu na retirada de rachaduras nas paredes.

Já nas Unidades de Saúde da Família no Nova Catanduva e no Parque Glória, os reparos foram executados na estrutura do telhado para melhorar o escoamento de água da chuva. O serviço visou dar fim ao problema de infiltrações no prédio.

Na Unidade de Saúde da Família, no Jardim Soto, as recepções foram unificadas, por meio de divisórias. A medida aperfeiçoou o serviço dos auxiliares administrativos que, até então, dividiam a mesma sala com os arquivos.

Além disso, as Academias da Saúde do Jardim Alpino e do Gavioli tiveram reforma no telhado. Todas as Unidades de Saúde receberam limpeza geral incluindo as calhas e a manutenção preventiva de ar-condicionado. Outra ação importante consistiu na troca e manutenção dos extintores.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local