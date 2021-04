Unidade do SESC Catanduva Promove Neste Domingo Aula On-Line de Yoga

Para quem quer relaxar com atividades ligadas ao auto conhecimento e a cultura indiana, o SESC Catanduva vai realizar neste domingo, dia 11, às 10h00, uma aula Yoga on-line. Durante a prática, os alunos podem aprender a se preparar para a meditação, além de conhecer as técnicas respiratórias (pranayamas). A atividade será disponibilizada no Instagram do SESC Catanduva e ministrada pela Educadora Física Priscila Silva.

O Yoga é uma prática milenar de origem indiana que reúne exercícios respiratórios, posturais, de relaxamento e concentração para o bem estar físico e mental. A ação têm o objetivo de promover um estilo de vida mais saudável tanto fisicamente quanto mentalmente.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local