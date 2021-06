Unidade do Sesc Catanduva Participará de Evento Sobre Turismo e Sustentabilidade

A Organização Internacional de Turismo Social – ISTO/OITS, da qual o Sesc São Paulo é membro desde 1980, promoverá, entre 22 e 25 de junho, a Semana Internacional de Turismo para Todos, Solidário e Sustentável. A iniciativa, de alcance global, será realizada exclusivamente em formato virtual e contará com uma série de ações promovidas pelo Sesc e por outras organizações que integram a instituição.

Para o presidente da ISTO Américas, Sergio Rodríguez Abitia, é motivo de muita satisfação a segunda edição do evento: “Este fórum virtual é uma resposta ágil oferecida pela ISTO às restrições que a pandemia de Covid-19 nos traz desde o ano passado e nos permitiu não apenas permanecer em contato com os sócios americanos da Organização quando as perspectivas eram mais incertas, mas também foi muito importante para confirmar que as novas tecnologias vieram para ficar, porque facilitam o contato, os intercâmbios e a comunicação em um mundo interessado em continuar se integrando apesar das dificuldades e distâncias”, afirma. Ele ressalta que desde o primeiro ano o Sesc São Paulo apoiou esta iniciativa, contribuindo com ideias, enriquecendo o projeto com atividades para um público diverso que, em conjunto, proporcionaram uma edição que superou as expectativas de todos.

Para Danilo Miranda, diretor do Sesc São Paulo, “o turismo social está baseado na ideia de democratização do acesso à atividade turística. No caso do Sesc, esse conceito é acompanhado por uma constante reflexão sobre a prática”. E complementa:

“Com as viagens em grupo impossibilitadas por conta do contexto de pandemia, esse momento de pausa permitiu reforçar as discussões sobre os impactos da ação humana junto às comunidades locais e biomas visitados, assim como experimentar outras formas de deslocamento.

A Semana Internacional Turismo para Todos, Solidário e Sustentável reúne algumas dessas iniciativas e propostas, fazendo uso dos meios digitais”

Catanduva terá o evento: Candim – nos Caminhos de Portinari

Adaptação para internet de espetáculo teatral homônimo apresenta belas imagens do Museu Casa de Portinari, ofertando ao público uma imersão no universo do artista. Com a Cia. da Casa Amarela.

FORMATO: vídeo com exibição artística e visita virtual

LOCAL: Canal do Sesc Catanduva no Youtube. DATA e HORÁRIO: 22/6, terça, às 19h.

