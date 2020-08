Unidade do SENAI de Catanduva Está Com Inscrições Abertas Para Curso de Eletricidade Geral

O SENAI de Catanduva está com inscrições abertas para o curso de Eletricidade Geral, uma nova oportunidade de capacitação para quem busca uma colocação no mercado de trabalho.

O interessado deve acessar o link https://cutt.ly/8d0MvJU para garantir sua vaga.

A capacitação tem investimento de R$ 894 e pode ser parcelada em até 6 vezes no cartão de crédito ou em 3 vezes no boleto bancário. O curso visa desenvolver as capacidades dos alunos em relação à execução de trabalhos de montagem e manutenção de instalações elétricas, em baixa tensão e de sistemas elétricos de máquinas e equipamentos, seguindo todas as normas técnicas, ambientais, de qualidade, de segurança e saúde no trabalho.

As aulas serão divididas entre presenciais e à distância, totalizando 80 horas.

O início das aulas está previsto para 17 de agosto de forma on-line e as atividades em sala de aula ocorrerão nos meses de setembro ou outubro, de acordo com as novas determinações do Plano São Paulo, do Governo do Estado. Serão adotados todos os protocolos, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

