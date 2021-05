Unidade de Catanduva Conquista 3° Lugar no Ranking de Melhor Fatec do Estado

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Catanduva obteve nota 4, numa escala que vai de 1 a 5, na última avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) que avalia o desempenho de cursos de todo o Brasil.

Na classificação da rede Fatec, a de Catanduva ocupou, assim, o 3º lugar no Estado de São Paulo – em primeiro vem a Fatec Sebrae SP, em segundo, a Fatec Campinas, depois a Fatec Catanduva, seguida pela Fatec Jales, e na quinta posição, a Fatec Guarulhos.

A nota 4 coloca também a Fatec Catanduva na posição número 275 de 2091 instituições de Ensino Superior em todo o Brasil. É uma das poucas instituições de ensino da região a obter nota alta.

Avaliação

A nota do Inep é medida pelo Índice Geral de Cursos (IGC), que avaliou as instituições de ensino do Brasil entre os anos de 2017 e 2019. A informação foi divulgada oficialmente pelo MEC no dia 23 de abril. Para se chegar ao resultado do IGC são levados em conta os seguintes critérios: média dos últimos três anos do Conceito Preliminar de Curso (CPC), realizado por meio do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), bem como a média das avaliações dos programas de graduação e pós-graduação, e a distribuição de estudantes entre o Ensino Superior.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local