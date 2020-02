Unicef Tem E-Book Gratuita Sobre Alimentação Correta Para As Crianças

Um estudo feito pela Unicef sobre a Situação Mundial da Infância 2019 examinou a má nutrição infantil nos dias de hoje. As comunidades enfrentam cada vez mais uma tripla carga de má nutrição: apesar do declínio da desnutrição, 149 milhões de crianças com menos de cinco anos ainda sofrem de déficit de crescimento e quase 50 milhões têm baixo peso; 340 milhões de crianças sofrem com a fome oculta.

A fome oculta nada mais é que a deficiências de vitaminas e minerais –; e as taxas de sobrepeso e obesidade estão subindo rapidamente. A má nutrição prejudica profundamente o crescimento e o desenvolvimento das crianças. A menos que isso seja tratado, as crianças e as sociedades terão dificuldade em atingir seu pleno potencial.

Esse desafio só pode ser enfrentado abordando a desnutrição em todas as fases da vida da criança e colocando as necessidades nutricionais dela no coração dos sistemas alimentares e das políticas públicas de saúde, água e saneamento, educação e proteção social.

Pelo menos uma em cada três crianças menores de cinco anos está desnutrida ou com sobrepeso e uma em cada duas sofre de fome oculta. Esse cenário prejudica a capacidade de milhões de crianças de crescer e desenvolver todo o seu potencial. Pensando nisso, a Unicef criou um cardápio através de um e-book gratuito em sua pagina para pais e profissionais que queriam ajudar nessa hora da alimentação da criança e assim reduzir os números da fome oculta e obesidade infantil.

No e-book gratuito existem estratégias de comunicação inovadoras, divertidas, memoráveis e envolventes para promover uma alimentação saudável podem alavancar as aspirações culturais e sociais de crianças, adolescentes e famílias.

Para acessar o site do e-book, os interessados devem entrar no link e solicitar o manual digital: contato.unicef.org.br/alimentacaosaudavel.

Ariane Pio

Da Reportagem Local