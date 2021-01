Unicamp Abre Inscrições Para Série “A Devastação Do Trabalho” Para Estudantes

O Instituto de Economia convida, através de seu Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (Cesit), para a série “A Devastação do trabalho: a classe do labor na crise da pandemia”, título do livro homônimo, que será apresentado ao longo do ciclo de debates.

O conjunto de atividades está organizado em 12 encontros, às quintas-feiras (14h), começará no dia 21 de janeiro a e vai até dia 29 de abril. Quem tiver interesse, pode se inscrever para solicitar um certificado de participação no ciclo, para isso, será necessário cumprir a exigência de assistir a 75% das aulas. O curso é aberto a estudantes de instituições de todo o Brasil.

Link para inscrição: https://forms.gle/ANES3BfguYda9NaE6 e Link para assistir a cada um dos encontros ao vivo: https://www.youtube.com/c/institutodeeconomiadaunicamp/live.

Apresentação da série:

A recessão econômica instalada em 2020 tornou-se uma das mais graves na história do capitalismo brasileiro. Ainda que a crise sanitária imposta pela pandemia da COVID-19 tenha impactado decisivamente em praticamente todo o mundo, o país deu mostras que já havia ingressado o ano na condição do decrescimento no conjunto das atividades produtivas, bem antes, portanto, do começo da disseminação viral.

Em 2019, por exemplo, a desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB) foi registrada, com variação inferior aos dois últimos anos. Com isso, o Brasil fechou os anos de 2010 como a primeira década perdida do ponto de vista econômico.

Se confirmada para 2020 a contração econômica prevista para ser acima de 5%, o próximo ano começará com o PIB equivalente a 90% do registrado em 2014, último ano antes da recessão que se alastrou entre 2015 e 2016. Em não rompendo com o normal expansivo da produção brasileira ao redor de 1% ao ano contabilizado entre 2017 e 2019, o país poderá alcançar o patamar do PIB de 2014 somente em 2030, o que revelaria uma segunda década perdida consecutiva do ponto de vista econômico.

Ariane Pio

Da Reportagem Local