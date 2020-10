UNICA Faz Doação De 332 Mil Litros De Álcool 70% Para Uso Nas Eleições 2020

As eleições de 2020 ocorrem em um cenário atípico imposto pela COVID-19, em que se tornam essenciais insumos antes não utilizados. As empresas do setor sucroenergético se mobilizam para garantir a segurança população, em mais uma demonstração de seu comprometimento com o país, avaliou Evandro Gussi, presidente da UNICA.

Por esse motivo, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), por meio de suas associadas, fará a doação de 332 mil litros de álcool 70% para uso durante as eleições deste ano, em uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O insumo tem como destino a fabricação de álcool em gel para eleitores e a desinfecção de superfícies.

O montante se soma ao que será doado por outras empresas, como a Raízen e a Companhia Nacional de Álcool (CNA), a fim de atender a demanda de todas as zonas eleitorais do país nos dias 15 e 29 de novembro, quando serão realizados o 1º e o 2º turnos das eleições, respectivamente.

No primeiro semestre de 2020, as empresas associadas à UNICA doaram 1 milhão de litros de álcool 70% para serem utilizados para desinfecção na rede pública de saúde de nove estados, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro.

“O Brasil foi um dos poucos países no mundo que não sofreu com o desabastecimento de produtos essenciais durante a pandemia devido aos produtores agrícolas e à agroindústria nacional. Durante os últimos meses, continuamos oferecendo à população açúcar, etanol, bioeletricidade e álcool para assepsia graças a protocolos rígidos de segurança e sanidade que possibilitaram a continuidade das nossas operações”, explica Gussi.

Ariane Pio

Da Reportagem Local