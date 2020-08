União Fraterna Casa do Caminho Pede Doações de Alimentos Para Atender Famílias

A união, de fato, faz a força. E por esse motivo, a União Espírita Casa do Caminho conta com a colaboração da população para doações de alimentos e outros itens para atender o maior número possível de famílias, que neste momento, enfrentam dificuldades.

Projetos já realizados antes foram intensificados nos últimos quatro meses e, com a ajuda da população, mais famílias também poderão ser beneficiadas. Todos os domingos, de acordo com a dirigente do centro espírita, Teresa de Jesus Secki de Azevedo, refeições são servidas na hora do almoço. O número aumentou, no final de semana passado foram mais de 160 marmitex entregues a moradores de diversos bairros de Catanduva.

A refeição servida contém arroz, feijão, legumes cozidos e uma proteína. Para a realização do almoço, seis equipes se revezam mensalmente para preparar, cozinhar, embalar e entregar o alimento pronto para consumo. “Começamos bem cedinho para que por volta das 8 horas a comida esteja pronta e para começarmos a servimos. Importante ressaltar que temos tomado todas as medidas de prevenção à Covid-19.

O distanciamento entre as pessoas, só entram com máscara, utilizamos o álcool 70% e aferimos a temperatura. Para aqueles que também não tem máscaras, também doamos”, disse Teresa.

O projeto vai além das refeições aos domingos. O grupo fornece ainda cestas básicas para famílias cadastradas. “Montamos cestas básicas com arroz, feijão, extrato de tomate, café, sardinha, oléo, açúcar”, cita.

Teresa complementa ainda que produtos de higiene pessoal e outros itens também são incluídos. “Sabão em pedra, sabonete, pasta de dente, shampoo. O que recebemos como doações, entregamos aqueles que precisam”, afirmou.

Nesta campanha, como o volume de doações aumentou, a União Espírita Casa do Caminho conta com a colaboração para diversos itens, incluindo, embalagens descartáveis para servir as refeições.

“Toda ajuda é bem vinda. Tanto de alimentos, como de produtos de higiene, produtos de limpeza e embalagens para colocarmos as refeições”.

As doações podem ser feitas aos domingos presencialmente no Centro ou também pode ser agendada para que a equipe da Casa do Caminho possa retirá-la.

Serviço

A União Espirita Fraterna Casa do Caminho fica localizada na rua Gramado, 227, no Parque Flamingo.

Os telefones para mais informações e doações: (17) 997028332 ou (17) 3523-2020

Karla Konda

Editora Chefe

