União de Esforços em Defesa da Vida e Contra a Covid-19 Determina Punição Rígida

A reunião dos prefeitos de Catiguá, Tabapuã e Novais com a juíza titular da comarca de Tabapuã, Patrícia da Conceição Santos, realizada na tarde de segunda-feira, (24), teve como objetivo definir as medidas de enfrentamento às festas clandestinas e aglomerações, em tempos de pandemia.

A reunião, realizada na Câmara Municipal de Tabapuã, contou com a participação de representantes da Vigilância Sanitária, da Polícia Militar, dos Conselhos Tutelares e dos Legislativos das três cidades.

Entre as medidas decidas no encontro, está a intensificação das rondas da PM, em parceria com a Vigilância Sanitária e os Conselhos Tutelares nos três municípios, visando identificar organizadores e participantes das aglomerações e festas clandestinas.

“Agradeço pelo apoio da juíza da Comarca, da promotora de Justiça, da Polícia Militar e dos prefeitos de Novais e Tabapuã, para que essa união de esforços pudesse se tornar uma realidade”, avaliou o prefeito de Catiguá, Claudemir José Grava, o Mizinho.

Infelizmente, mesmo com o agravamento da pandemia, pessoas continuam a desrespeitar as regras de isolamento social, fundamentais para evitar a disseminação da doença. O fato tem provocado forte indignação por parte da população. A união de esforço dos três municípios é uma resposta a essa situação. O objetivo das diligências será garantir a defesa da vida e o combate efetivo à Covid-19.

Aqueles que forem pegos desrespeitando a legislação de combate à pandemia serão responsabilizados nas esferas cível e criminal, com base no artigo 268 do Código Penal, que prevê detenção, de um mês a um ano, e multa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local