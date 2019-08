Unhas Dão Bom Lucro Para Manicures E Esmaltarias

Lorany Silva, de 26 anos, é manicure e pedicure há seis anos e atua como microempreendedora individual há um. Desde que se registrou como MEI, sem custo algum, viu seus ganhos aumentarem de 30% a 40%.

A desobrigação de dividir receitas com salões de beleza é um dos motivos que levam mulheres como ela, com uma boa carteira de clientes, a migrar para o modelo de negócio. Mas os benefícios do MEI atraem também as novatas no ramo de unhas, um dos menos impactados pela crise econômica no país, inclusive dentro no segmento de beleza.

“Ser MEI permite, por exemplo, comprar materiais diretamente das indústrias, reduzindo os custos. Atualmente, esse é o formato mais escolhido por quem abre seu próprio negócio no ramo. Além de não gastar nada para se formalizar, a manutenção como MEI custa, no máximo, R$ 50 mensais”, explica Valderlene Souza, que é analista do Sebrae.

Ainda segundo ela, a lei do microempreendedor individual permite várias formas de atuação profissional, como a de porta em porta, com necessidade de investimento baixa (cerca de R$ 3 mil), e que é adotada por Lorany. Mas também é possível montar um quiosque ou um ponto fixo, conhecido como esmaltaria.

“Estou juntando dinheiro para fazer isso onde moro”, conta a manicure, que reside no Bairro Nova Catanduva, e pensa mais adiante: “Depois, dependendo do faturamento, posso abrir uma microempresa”.

Quem prefere abrir uma empresa tem dois caminhos. Um deles é lançar uma marca do zero, podendo contratar outras funcionárias (o MEI só permite uma contratação), que receberão um salário determinado e comissões pelos atendimentos feitos, além da meta acordada entre as partes; ou alugar cadeiras a outras profissionais. A segunda alternativa é apostar num modelo pronto: entrar para uma rede de franquias. Foi o que fizeram as irmãs Tattiane e Natalia Araújo, de 34 e 37 anos, respectivamente.

“Fui demitida em 2013 e passei mais de dois anos buscando um emprego, sem conseguir. Peguei o dinheiro que tinha recebido após a demissão, me sentei com minha irmã para conversar, e resolvemos procurar um bom negócio para investir. E, apesar da crise, com fé, está dando certo”, avalia Tattiane.

Entre as redes franqueadoras voltadas para o cuidado com as unhas, há opções que pedem investimentos iniciais de R$ 60 mil a R$ 100 mil. As marcas prometem vantagens aos empreendedores, frente à responsabilidade de elaborar um negócio do zero.

Ariane Pio

Da Reportagem Local