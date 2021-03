UNESCO Ajuda Professores na Qualidade da Educação Sustentável

Com uma população mundial de mais de sete bilhões de pessoas e recursos naturais limitados, nós, como indivíduos e sociedades, precisamos aprender a viver juntos de forma sustentável. Precisamos agir de forma responsável com base no entendimento de que o que fazemos hoje pode ter implicações futuras para a vida das pessoas e para o planeta.

A educação para o desenvolvimento sustentável (EDS) contribui para mudar a forma como as pessoas pensam e agem para alcançarmos um futuro sustentável. A EDS significa incluir questões-chave sobre o desenvolvimento sustentável no ensino e na aprendizagem.

A UNESCO visa a melhorar o acesso à educação de qualidade para o desenvolvimento sustentável em todos os níveis e em todos os contextos sociais, para transformar a sociedade, ao reorientar a educação e ajudar as pessoas a desenvolver conhecimentos, habilidades, valores e comportamentos necessários para o desenvolvimento sustentável. Trata-se de incluir questões de desenvolvimento sustentável, como os riscos de desastres naturais, a mudança climática e a biodiversidade, no ensino e na aprendizagem. Os indivíduos devem se tornar atores responsáveis que resolvem desafios, respeitam a diversidade cultural e contribuem para a criação de um mundo mais sustentável.

A UNESCO promove a formação de professores para garantir que as escolas integrem a ESD às suas práticas. Por exemplo, estão disponíveis cursos online para professores sobre a introdução à mudança climática e materiais pedagógicos para capacitação de professores em mudança climática e desenvolvimento sustentável, inclusive uma versão adaptada para o contexto brasileiro.

A UNESCO incentiva discussões em torno da ESD ao organizar e participar de reuniões e eventos internacionais, assim como por meio da publicação de documentos-chave e instrumentos educativos para a implementação da EDS, como a título Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: objetivos de aprendizagem e vídeos de EDS para crianças de 7 a 11 anos. Mais informações : https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/expertise/education-sustainable-development.

Ariane Pio

Da Reportagem Local