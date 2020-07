UNA-SUS/UFCSPA Lança Novo Curso De Cuidadores E a Atenção Domiciliar

Profissionais de saúde, estudantes e demais interessados em aprofundar os conhecimentos sobre cuidadores e a atenção domiciliar, já podem se inscrever na décima terceira oferta do curso desenvolvido pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), uma instituição integrante da Rede UNA-SUS. Ofertado desde 2013, o curso já reúne mais de 32 mil matrículas.

A capacitação é livre, totalmente gratuita e tem início imediato. As matrículas podem ser realizadas até 26 de agosto de 2020. As aulas serão em formato on-line, EAD.

O curso tem como objetivo proporcionar a compreensão dos conceitos de cuidado e autocuidado, o entendimento das relações entre cuidador, pessoa cuidada, família e equipe de saúde, bem como a abordagem do cuidador, que inclui o reconhecimento de suas competências e habilidades na Atenção Domiciliar, no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

Ao final do curso, o profissional será capaz de analisar questões de relações entre cuidador e equipe de saúde e identificar direitos e serviços disponíveis para a categoria.

Com carga-horária de 30h, o curso traz os conceitos de cuidado e autocuidado no contexto da Atenção Domiciliar; os tipos de cuidadores: formal e informal e respectivas competências e habilidades, além de oportunizar a análise reflexiva sobre a relação cuidador – pessoa cuidada – família.

Os conteúdos destacam aspectos importantes da relação entre a Equipe de Saúde e o Cuidador e, ao final, apresenta a legislação e estatutos relacionados ao cuidador e a pessoa cuidada

Para saber mais sobre essa e outras ofertas UNA-SUS, acesse www.unasus.gov.br/cursos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook