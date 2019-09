Umidade do Ar Atinge 25% e Coloca Defesa Civil em Alerta

A Defesa Civil de Catanduva acompanha manifestação do órgão estadual e alerta os moradores para a baixa umidade relativa do ar. A atenção especial é justificada pela incidência de forte onda de calor que atinge a cidade e todo o estado, principalmente nas tardes de terça-feira e quarta-feira, dias 10 e 11, respectivamente.

Conforme dados da Cetesb, Catanduva atingiu 25%, nível mais crítico de umidade relativa do ar, por volta das 16 horas desta terça-feira. Percentual bem inferior ao considerado ideal pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que é de 60%. Enquanto isso, a temperatura chegou aos 36 graus, uma hora antes.

De acordo com a previsão da meteorologia, o período vespertino desses dois dias será marcado pela intensa sensação de calor e abafado em todas as áreas monitoradas do Estado. A condição é evidenciada pela atuação de um bloqueio atmosférico. Por conta disso, há condição para complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento de mucosas, ressecamento da pele, irritação dos olhos, aumento do potencial de incêndios em pastagens, florestas e até mesmo em locais urbanos.

As recomendações nestes casos são de evitar exercícios físicos ao ar livre nos momentos mais quentes do dia, umidificar o ambiente, sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol e evitar sair ao ar livre sem proteção solar, usar soro fisiológico nos olhos e narinas. Além disso, ter atenção especial com idosos e crianças, que possuem a saúde mais debilitada.

Ariane Pio

Da Reportagem Local