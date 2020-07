UMA EXCELENTE NOTÍCIA

O jornal O Regional de 17 de Julho 2020 trouxe uma agradável notícia: O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou inconstitucional uma emenda à Lei orgânica do município da lavra dos parlamentares sobre o tema e derruba prazos e penalidades sobre respostas a vereadores. Doravante os insignes, os respeitáveis e eruditos guardiões legisladores do Templo fiscalizatório não mais poderão exigir prazos, tampouco penalizar a administração municipal se não receberem informações ou respostas de requerimentos ou ofícios. O que farão agora alguns desses obtusos questionadores? Que a imaginação fértil se curve para somar e que a palidez egocêntrica não interfira no progresso da cidade. Isso exige uma radical mudança de comportamento: primeiro pensar no bem comum e, segundo, sair da panelinha; como sempre o fez Cidimar Porto, diga-se o único. Não quero me estender neste arrazoado e confesso que tenho na sexta feira um dos melhores dias da semana, entretanto essa, do dia dezessete, foi simplesmente extraordinária. Estou realmente muito feliz. Eles, da panelinha, que infernizavam a administração devem estar muito chateados. Como tudo na vida física envolve tempo, e este também é uma oportunidade de aprender e de construir, resolvi, para bem marcar este momento, investir no Trava- Linguas. A frase entre aspas configura que já existia. “O TEMPO PERGUNTOU AO TEMPO QUANTO TEMPO O TEMPO TEM, O TEMPO RESPONDEU AO TEMPO QUE POUCO TEMPO O TEMPO TEM.” DE TEMPOS A TEMPOS, O TEMPO TEM UM POUCO A MAIS DE TEMPO, DO TEMPO QUE O TEMPO TEM. FAZ TANTO TEMPO QUE O TEMPO NÃO TEM UM TEMPO A MAIS, DO TEMPO QUE O TEMPO TEM. TEMPOS SE FORAM EM QUE O TEMPO TINHA MUITO MAIS TEMPO, DO TEMPO QUE AGORA O TEMPO TEM. TEMPOS EXTRAS, ESSES, DE LONGÍNQUOS TEMPOS, PERDIDOS NAS NOITES DO PRÓPRIO TEMPO. OH QUE TEMPOS! QUE SAUDOSOS TEMPOS! TEMPOS QUE NÃO VOLTAM NO TEMPO.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com –Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL

